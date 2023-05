Oezbeekse president wint referendum en kan tot 2040 aan de macht blijven

In Oezbekistan is via een referendum een grote grondwetshervorming aangenomen waarmee president Sjavkat Mirzijojev nog jaren aan de macht kan blijven. Zijn huidige termijn als president loopt tot 2026 en in theorie kan hij door de grondwetswijziging nog twee termijnen van zeven jaar eraan vastplakken, wat zou betekenen dat hij tot 2040 aan de macht is. Dan is hij 82.

Volgens de voorlopige uitslagen stemde ruim 90 procent van de kiezers voor het pakket amendementen op de grondwet. De centrale verkiezingscommissie, de Kiesraad van Oezbekistan, meldt een opkomst van ongeveer 85 procent.

De 65-jarige Mirzijojev, die dertien jaar premier was toen hij na de dood van dictator Islom Karimov in 2016 president werd, bezweert dat de grondwetswijziging het hele land ten goede komt. Mensenrechtengroepen zeggen dat Mirzijojev er vooral zelf beter van wordt.

Karakalpakstan

De leider van de voormalige Sovjetrepubliek, die vorig jaar nog te maken had met grootschalige protesten toen hij via een grondwetswijziging de soevereiniteit van de autonome regio Karakalpakstan probeerde in te perken, heeft de afgelopen jaren de banden met het Westen aangehaald. Ook heeft hij de macht van de voorheen zo invloedrijke veiligheidsdiensten flink ingeperkt.

Hoewel het Westen naar verwachting afwijzend zal reageren op de extra termijnen die Mirzijojev zichzelf kan geven met deze grondwetswijziging, is de verwachting niet dat de betrekkingen tussen Tasjkent en het Westen erg zullen lijden onder de hervorming. Het Westen probeert de banden met voormalige Sovjetstaten niet te beschadigen, met de bedoeling Rusland te isoleren vanwege de oorlog in Oekraïne.