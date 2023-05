Oprichter en gitarist BTO Tim Bachman (71) overleden

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De oudste broer, Randy, verliet de band in 1977, met een breuk tussen de broers en rechtszaken over de bandnaam en royalty's tot gevolg. De overgebleven bandleden mochten uiteindelijk alleen nog maar de afkorting BTO als bandnaam gebruiken. Tim Bachman sloot zich in 1984 weer aan bij BTO en bleef tot eind jaren 80 bij de band.

Tim is de tweede broer die dit jaar overlijdt; in januari stierf drummer Robbie Bachman op 69-jarige leeftijd

De band met 'Let It Ride' in 1973: