VN-Wereldvoedselprogramma hervat hulp Sudan, vrees voor humanitaire crisis

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) gaat de werkzaamheden in Sudan weer oppakken, zegt directeur Cindy McCain. Het werk lag de afgelopen twee weken stil na de dood van drie WFP-medewerkers bij gevechten tussen het leger en de paramilitaire RSF-militie. Ruim 500 mensen zijn bij het geweld gedood en ruim 4500 mensen zijn gewond geraakt.

"Nu de crisis in Sudan miljoenen mensen de hongersnood in duwt, maakt het WFP per direct een einde aan de tijdelijke schorsing vanwege de dood van drie van onze teamleden", zegt McCain. "Het WFP hervat snel zijn programma's om de levensreddende hulp te bieden die velen nu zo hard nodig hebben."

Gisteren nog waarschuwde de directeur van de Duitse tak van het WFP dat de voedseltekorten in Sudan ernstige vormen aannemen. "Een derde van de bevolking leed al honger voordat de gevechten uitbraken, nu zijn er tekorten aan werkelijk alles en de voedselprijzen gaan door het plafond", zei directeur Martin Frick tegen persbureau DPA. Ook de gezondheidszorg in het hele land staat op instorten.

Humanitaire crisis

Verder waarschuwde Frick dat de situatie in Sudan een humanitaire crisis dreigt te veroorzaken in de gehele regio, nu buurlanden Tsjaad en Zuid-Sudan te maken krijgen met talloze vluchtelingen en snel stijgende voedselprijzen. "In Zuid-Sudan, dat door de klimaatcrisis te maken heeft met overstromingen in een aantal gebieden en droogte in andere gebieden, zijn de voedselprijzen in korte tijd met 28 procent gestegen."

"Ons voedsel weet het veld te bereiken, maar we hebben echt veel meer nodig", zegt de Tsjadische directeur van het WFP, Pierre Honnorat. "We hebben echt grootschalige hulp nodig nu." Tussen de 10.000 en 20.000 Sudanezen zijn de grens met Tsjaad overgestoken volgens het WFP, dat lokaal al problemen ziet ontstaan bij het bieden van veilige kraamzorg aan de vluchtelingen.

Terwijl de voedseltekorten in Sudan toenemen, de gezondheidszorg onder grote druk staat en westerse landen hun diplomaten en burgers evacueren, proberen Sudanezen en arbeidsmigranten in allerijl het land te ontvluchten. Onder meer vanuit de haven Port Sudan worden mensen onder chaotische omstandigheden geëvacueerd naar andere landen.