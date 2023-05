Derde Amerikaanse bank ten onder, JPMorgan redt spaarders

Na een weekend vol koortsachtig overleg, is er op het nippertje een oplossing gevonden voor de geplaagde First Republic Bank. Slechts enkele uren voor de beurs in New York opengaat, werd bekend dat JPMorgan Chase de spaartegoeden van de probleembank overneemt.

De financiële toezichthouder van de staat Californië garandeert de spaarders dat hun geld veilig blijft en voert nog overleg over de overname van de leningen van de First Republic Bank.

Haast was geboden om nieuwe paniek onder beleggers af te wenden nadat de Amerikaanse autoriteiten er niet in waren geslaagd om de First Republic Bank uit San Francisco over te laten nemen voor de beurzen in Azië openden.

Zaterdag zou een tiental banken zich bij de Amerikaanse bankentoezichthouder Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) hebben gemeld om delen over te nemen. De FDIC wilde juist dat de probleembank in zijn geheel werd gekocht.

Ingestorte beurskoers

First Republic Bank is een particuliere bank en vermogensbeheerder uit San Francisco en vooral actief in de staat Californië en in New York. De in 1995 opgerichte bank beheert vooral veel spaargeld en hypotheken voor welgestelde Amerikanen. De bank kwam in de problemen door de stijgende rente en klanten die het vertrouwen verloren. Dat gebeurde ook bij de Silicon Valley Bank, een start-up-bank gericht op de techindustrie, die vorige maand in de problemen kwam.

Een week na de problemen bij Silicon Valley schoten elf grote Amerikaanse banken, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase, First Republic te hulp en stortten 30 miljard dollar in de kas van de bank, in de hoop het bedrijf te stabiliseren. Ze waren bang dat als First Republic omvalt andere banken ook in de problemen zouden komen.