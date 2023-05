Dagenlange illegale rave op militair terrein in België voorbij

De illegale rave die vrijdagavond begon in de Belgische stad Sint-Truiden, is ten einde. Het voormalige militaire terrein in de Belgische provincie Limburg was vanochtend zo goed als leeg, melden Vlaamse media.

Gisteravond werden de laatste muziekinstallaties afgebroken, er waren toen nog zo'n 1500 mensen op het terrein. In het Belgische radioprogramma De ochtend zegt gouverneur Jos Lantmeeters dat er nog zo'n honderd feestgangers over zijn: "Er staan nog zo'n 80 à 90 voertuigen, maar die zijn ook van mensen die hun roes uitslapen". Zij zullen niet met harde hand van het terrein worden verwijderd.

'Organisatoren op het spoor'

Op de radio zegt Lantmeeters dat de autoriteiten de organisatoren achter de rave inmiddels op het spoor zijn. Vermoedelijk komen de verdachten uit het buitenland. Volgens de gouverneur dreigen zware straffen, onder meer voor het betreden van militair terrein en het organiseren van een feest in een natuurgebied.

In het radioprogramma reageerde Lantmeeters ook op de kritiek die afgelopen dagen klonk op het handelen van de autoriteiten. Volgens hem is bewust gekozen voor een geweldloze aanpak: "We hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk uit te dagen, maar zoveel mogelijk druk te zetten."

Lantmeeters zegt 'Brusselse taferelen' zoals in de coronapandemie te hebben willen voorkomen. In mei 2021 vond in de Belgische hoofdstad een groot illegaal feest plaats. Daarbij grepen de autoriteiten wel hardhandig in tegen zo'n 2000 feestgangers, wat volledig uit de hand liep. "Daar heeft men geprobeerd met 600 politieagenten 2000 betogers uit elkaar te slaan. Daardoor werd het leed gewoon vergroot en was er veel lichamelijke schade. Dat wilden wij vermijden."

Vrees voor ongeregeldheden

Zo'n 10.000 mensen trokken het voorbije weekend naar het illegale feest in Sint-Truiden. Omwonenden klaagden over harde muziek en verkeersoverlast, maar vanwege de grote opkomst kon de rave volgens de autoriteiten niet zomaar worden gestopt.

Meerdere feestgangers zijn dit weekend naar het ziekenhuis gebracht met vergiftigingsverschijnselen. De Vlaamse minister van Justitie opperde gisteren om de stroom af te sluiten, maar dat had volgens Lantmeeters niet gewerkt omdat de feestgangers zelf stroombronnen bij zich hadden.

Ook vreesde hij voor ongeregeldheden, omdat er door de ravers veel drugs en alcohol werd gebruikt. "We hebben pamfletten gevonden waarin werd opgeroepen om, als de muziekinstallaties werden uitgeschakeld, zich te verenigen tegen de politie." De terughoudende aanpak heeft volgens Lantmeeters gewerkt: volgens hem waren de feestgangers aanvankelijk van plan om tot vanavond of morgenochtend door te gaan.

Buren klagen over "trillend glas en gebonk":