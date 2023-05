Machtswissel Paraguay blijft uit, Taiwan opgelucht na conservatieve verkiezingswinst

De presidentsverkiezingen in Paraguay zijn ruim gewonnen door Santiago Peña van de conservatieve Coloradopartij. Met bijna alle stemmen geteld lijkt het erop dat de 44-jarige econoom ruim 42 procent van de stemmen heeft gekregen, fors meer dan zijn tegenstrever Efraín Alegre van de centrumlinkse samenwerking Concertación. De 60-jarige Alegre, die het in de peilingen iets beter deed dan Peña, heeft zijn nederlaag erkend.

De verkiezingen werden vanuit het buitenland met grote interesse gevolgd. Paraguay is het laatste land in Zuid-Amerika dat Taiwan diplomatiek erkent, en een van de laatste dertien landen wereldwijd die dat nog doen.

Peña - als kandidaat van de anti-communistische Coloradopartij - wil dat ook zo houden, maar Alegre wilde die diplomatieke erkenning ongedaan maken en vol inzetten op de relatie met China, vooral om daarvan de economische vruchten van te plukken, net als andere landen in de regio,

Taiwan reageert dan ook verheugd op de overwinning van de Coloradopartij. In een eerste reactie feliciteert de Taiwanese ambassade in Asunción Peña met zijn ruime zege. "We feliciteren het Paraguayaanse volk, dat de wereld de macht van de democratie en de stembusgang heeft getoond. We zullen de vruchtbare relatie die we hebben voortzetten."

Handel met China

"Bedankt voor deze Colorado-overwinning en bedankt voor deze Paraguayaanse overwinning", reageert Peña op de uitslag. "We vieren vandaag geen persoonlijke zege, maar een overwinning van een volk dat kiest voor vrede, dialoog, broederschap en nationale verzoening." De 44-jarige Peña, die eerder minister van Financiën was, wordt de jongste president sinds de terugkeer van de democratie in Paraguay in 1989.

De Coloradopartij regeert Paraguay al sinds 1947 bijna onafgebroken, al wordt de partij geplaagd door corruptieschandalen. Ook de politieke mentor van aankomend president Peña, ex-president Cartes, ligt hierom onder vuur.

Hoewel Peña Taiwan wil blijven erkennen, wil ook hij economisch toenadering zoeken tot China. Het land verwacht dit jaar ongeveer 4 procent economische groei en zou veel producten uit de enorme Paraguayaanse landbouwsector - soja en rundvlees bijvoorbeeld - kwijt kunnen op de Chinese markt.