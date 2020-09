Sportkoepel NOC*NSF: voor verenigingen breken moeilijke tijden aan

"Het kabinet heeft begrijpelijke maatregelen genomen, die onze vrijheid nu inperken om ervoor te zorgen dat we deze vrijheid later dit jaar nog niet verder kwijtraken. Voor verenigingen wordt het echter zwaar. Een aantal inkomsten van een sportvereniging valt nu geheel weg vanwege het verbod op publiek, het ontbreken van evenementen en het sluiten van kantines. Deze situatie kan zonder afdoende compensatie zo niet lang duren"', stelt Dielessen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

NOC*NSF is blij dat de binnen- en buitensporten actief kunnen worden beoefend, ook in competitieverband. De sportkoepel weet echter ook goed dat het verenigingsleven zwaar op de proef zal worden gesteld.

De sportkoepel zal volgens Dielessen opnieuw in overleg treden met het kabinet. "We gaan weer praten met het kabinet over compensatiemaatregelen. Gelukkig heeft het kabinet ons voor de zomer daar goed bij geholpen."

Half miljard schade

Eerder dit jaar berekende de sportkoepel al dat de sportsector door het coronavirus een half miljard euro schade heeft opgelopen. Dat bedrag zal verder oplopen. De hulp die het kabinet bood, zal nu nog harder nodig zijn. Diverse clubs staan op omvallen.

"We gaan met de minister in gesprek", zegt Dielessen. "Het verenigingsleven moet wel overeind gehouden worden."