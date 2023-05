Van Bommel laat Antwerp weer blinken: 'Alsof ze allemaal uit Nederland komen'

"Doen we nog wat drankjes of niet?" Kersvers bekerwinnaar Mark van Bommel kijkt tijdens de persconferentie naar achteren in de zaal, waar de olijke assistenten Andries Ulderink en John Stegeman zich hebben genesteld. Er wordt enthousiast geknikt. "Ah, nog een paar", lacht Van Bommel.

Antwerp, met die machtige bijnaam 'The Great Old', de oudste profclub van het Belgische land, is definitief terug aan de nationale top. De voetbalvereniging uit de diamantstad is afgestoft en blinkt weer als in z'n beste tijden.

En dat mede dankzij de Nederlandse inbreng. Die conclusie mag je wel trekken na een sfeervolle en zonnige zondagmiddag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waar Antwerp met 2-0 te sterk is voor het machteloze KV Mechelen in een matige bekerfinale.

Uitblinkende Nederlanders

Vincent Janssen trekt, sleurt, duwt, vecht en wint. De clubtopscorer jaagt een strafschop uiterst koel de hoek in. Net zo makkelijk als een minuut daarvoor, toen bleek dat hij al had geschoten voordat de scheidsrechter had gefloten.