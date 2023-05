Wekdienst 1/5: Roerige Dag van de Arbeid verwacht in Frankrijk • FNV-ultimatum verloopt

Eerst het weer: sluierbewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag landinwaarts een regen- of onweersbui. Het wordt van west naar oost 14 tot 19 graden. De oostelijke wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten en is zwak of matig.

Wat heb je gemist?

In Rotterdam is er opnieuw een explosie geweest, ditmaal bij een coffeeshop de Witte de Withstraat, in het centrum. Niemand raakte gewond en er is ook niemand aangehouden. Het is de zoveelste explosie in de stad in korte tijd.

Gisteren maakte de gemeente al bekend dat de beveiliging wordt opgeschroefd op de plekken waar het de afgelopen dagen misging. Dat gebeurde bij op de Crooswijskeweg en de Van Speykstraat, niet op de plek waar afgelopen nacht de explosie was.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De 86-jarige Robin Pittman was klokkenluider voor de kroning van Elizabeth in 1953. Nu bereidt hij zich voor op die van Charles III, komende zaterdag. En hij denkt voorlopig nog niet aan stoppen.