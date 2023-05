Verplaatste en verlengde Vuelta dwingt tot keuzes: 'Hopen dat het goed uitpakt'

De Vuelta Femenina, oftewel de Ronde van Spanje voor vrouwen, is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een grote ronde in het vrouwenwielrennen. Of eigenlijk "een grotere ronde", volgens Ellen van Dijk. "Want het is natuurlijk nog niet te vergelijken met de mannenvariant."

Vijf jaar geleden won Van Dijk, die momenteel vanwege haar zwangerschap even niet meer koerst, de Vuelta. "Maar dat is niet meer te vergelijken met nu. Toen was het een etappekoersje, nu is het totaal anders."

Toen Van Dijk de Vuelta Femenina op haar naam schreef, bestond de koers namelijk uit twee etappes: een ploegentijdrit en een vlakke rit met start en finish in Madrid. De rensters die vandaag aan de start staan, zijn er niet met twee dagen vanaf. Zij krijgen voor het eerst zeven ritten voor de kiezen in de Spaanse ronde.

Stappen gemaakt

Van Dijk vindt dat de ronde "wel stappen heeft gemaakt". "Er zit van alles in: ploegentijdrit, vlakke ritten, heuvels, bergen... Het is een afwisselende ronde. Wat mij betreft maken ze het nog langer", lacht de regerend wereldkampioene tijdrijden. "Maar het moet wel te doen blijven voor de rensters natuurlijk."