Toeristenbus Mexico rijdt ravijn in: 18 doden en tientallen gewonden

In Mexico zijn zeker achttien doden gevallen toen een toeristenbus een ravijn in reed. Meer dan dertig mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. Alle inzittenden waren Mexicaanse toeristen.

De bus was zaterdagavond (lokale tijd) van de stad Guadalajara op weg naar de kust in de westelijke deelstaat Nayarit. Door nog onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur, waardoor de bus naast de weg terechtkwam en vijftien meter naar beneden stortte.

De doden zijn elf vrouwen en zeven mannen. Onder de gewonden zijn elf minderjarigen.