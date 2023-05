Duizenden supporters onthalen PSV-selectie met vuurwerk en gezang

In Eindhoven hebben duizenden PSV-fans de spelers en staf van de club feestelijk onthaald na het winnen van de KNVB-beker. Rond middernacht kwam de spelersbus aan bij het Philips-stadion. Daar werden de spelers toegezongen en onthaald met vuurwerk.

Het stadion in Eindhoven ging om 21.45 uur open voor supporters. De club zegt dat niet alleen de PSV-selectie en -staf gehuldigd moesten worden, maar ook de fans. "De sfeer die tijdens de bekerfinale in De Kuip heerste, heeft bijgedragen aan de uiteindelijke overwinning. Daarom willen we dit gezamenlijk vieren", schrijft de club.