Erdogan: 'Turkse inlichtingendienst heeft IS-leider gedood in Syrië'

De Turkse geheime dienst MIT heeft de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat, Abu Hussein al-Qurayshi, gedood in Syrië. Dat heeft de Turkse president Erdogan tegen de Turkse omroep TRT gezegd. IS heeft nog niet gereageerd.

Erdogan zei in het interview dat de IS-leider zaterdag is "geneutraliseerd" als onderdeel van een operatie van de Turkse inlichtingendienst in Syrië. Volgens de president had die Qurayshi al langere tijd op het oog.

Het bericht dat Abu Hussein al-Qurayshi is overleden is nog niet onafhankelijk bevestigd. Persbureau AFP meldt op basis van getuigen dat de Turken zaterdag in het noorden van Syrië een verlaten boerderij bestormden die werd gebruikt als islamitische school.

Qurayshi was sinds november 2022 de leider van de terreurorganisatie toen hij Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurayshi opvolgde. Die laatste kwam om toen hij zichzelf opblies in het noordwesten van Syrië, vlak voordat een Amerikaans commandoteam hem gevangen kon nemen. Hij was de derde kalief ofwel leider van IS.

Droneaanval

Begin april meldde de VS dat bij een droneaanval in het noordwesten van Syrië een andere leider van IS was gedood. In februari werd door de Amerikanen in het noordoosten van Syrië een regionale leider van Islamitische Staat omgebracht.

De terreurgroep pleegt nog regelmatig aanslagen in Syrië en Irak waar het zelfverklaarde kalifaat van IS voorheen gold.