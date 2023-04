Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen.

Rafael van der Vaart had zich gestoord aan Ajax-middenvelder Davy Klaassen. "Klaassen is voor mij de allerliefste jongen die er is", zegt Van der Vaart. "Maar hij gedraagt zich op dit moment als een idioot op het veld. Hij is overal als de kippen bij om iemand een duw te geven. Als we supporters vragen zich te gedragen, doe dat dan ook op het veld."

Het ging na de finale van de KNVB-beker tussen Ajax en PSV veelal over het gedrag van de spelers. Over het onsportieve gedrag, het zeuren, het simuleren van ernstige blessures, de opstootjes. "Het was vervelend om naar te kijken", stelt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal.

Klaassen erkende zelf dat de sfeer op het veld wat opgefokt was. "Misschien zijn er dingen die soms te ver gaan, maar daar moeten we een balans in vinden", reageerde de middenvelder van Ajax. "Zo'n seizoen als dit helpt niet mee. Vorige week verloren we op basis van strijdlust. Nu wilden we dat niet laten gebeuren."

Daar is Jeroen Stekelenburg het mee eens: "Dan kunnen we supporters toch niet tot de orde roepen?"

Vitesse-middenvelder Marco van Ginkel (ex-PSV) zag in het gedrag van de spelers van Ajax "compensatiegedrag" na de 3-0 nederlaag van vorige week in Eindhoven in de eredivisie (3-0). "Vorige week miste ik de passie bij Ajax", zegt Van Ginkel. "Nu was het bij beide teams overdreven."

"Het zegt veel over de kwaliteit van het elftal van Ajax", vindt Pierre van Hooijdonk. "Als de kwaliteit hoog is en het spel goed, gebeurt deze dingen niet bij Ajax. Tegen Feyenoord in de halve finales van de KNVB-beker was het ook zo. Irritant, zuigen, duiken. In het seizoen 2017/2018 zagen we dit helemaal niet."

Van Hooijdonk raadt de betreffende spelers aan de beelden niet terug te kijken: 'Het is gênant."

Bekijk hieronder de fragmenten over PSV-trainer Ruud van Nistelrooij en middenvelder Joey Veerman. Check ook de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Hugo Borst in De Muurligger over de ziekte van het Nederlandse voetbal en Frank Heinen in Eindsignaal over Han Hollander.