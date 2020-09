Wekdienst 29/9: rechtszaak tegen Jos B. en opening tentoonstelling Naturalis

wekdienst Jos B. - ANP

Goedemorgen! De rechtbank in Groningen behandelt de strafzaak tegen de 34-jarige Rotterdammer Ergün S.. Hij wordt verdacht van het doodsteken van het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser. Ook is het de tweede dag van de rechtszaak tegen Jos B., die verdacht wordt van het het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. De dag begint met veel wolken en soms wat motregen. Opklaringen boven Zeeland breiden zich uit naar het noordoosten en bereiken Groningen tegen de avond. Op de meeste plaatsen laat de zon zich zo nu en dan zien en wordt het 17 of 18 graden.

Het weer van 29 september 2020 - NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Groningen behandelt de strafzaak tegen de 34-jarige Rotterdammer Ergün S.. Hij wordt verdacht van het doodsteken van het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser in een bioscoop in het centrum van Groningen vorig jaar oktober. S. zegt dat hij op dat moment een psychose had.

Het is ook de tweede dag van de rechtszaak tegen Jos B., die verdacht wordt van het het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Gisteren sprak B. voor het eerst sinds zijn arrestatie en zei hij dat de 11-jarige al dood was toen hij hem vond op de heide.

De koning opent in Leiden een tentoonstelling over 200 jaar museum Naturalis tijdens het Gala van de Biodiversiteit. Zijn voorvader Willem I richtte het museum in 1820 op, vanuit zijn privécollectie van bijzondere planten en dieren.

Wat heb je gemist? Een meerderheid van de leden van het Outbreak Management Team had het beter gevonden als de regionale aanpak van de coronacrisis helemaal was opgegeven ten faveure van landelijke maatregelen. Dat zegt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT. Volgens Voss was men de afgelopen tijd binnen het OMT verdeeld over de kwestie, maar wilden de meeste leden landelijke maatregelen. Desondanks koos het kabinet er gisteren voor om, naast enkele landelijke maatregelen, onderscheid te maken tussen verschillende regio's.

Ander nieuws uit de nacht Wereldwijd meer dan miljoen coronadoden: Het wereldwijde dodental als gevolg van het coronavirus is het miljoen gepasseerd, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Ruim een vijfde van alle slachtoffers viel in de VS, daar overleden ruim 200.000 mensen. Het land wordt gevolgd door Brazilië, met bijna 142.000 en India met ruim 95.000 doden.

Nabestaanden slachtoffer politiegeweld VS krijgen 20 miljoen dollar compensatie: De nabestaanden van een Amerikaanse man die in januari door een politieagent werd doodgeschoten, krijgen een schadevergoeding van 20 miljoen dollar van Prince George's County in de staat Maryland.

'Scheepsbouwer IHC genoemd in Braziliaanse corruptiezaak': Nederlandse autoriteiten doen onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van scheepsbouwer Royal IHC bij de betaling van steekpenningen in Brazilië. Dat valt volgens het Financieele Dagblad op te maken uit Braziliaanse rechtbankstukken.

En dan nog even dit: Gisteren maakten premier Rutte en minister Hugo de Jonge een aantal nieuwe coronamaatregelen bekend. Die gaan vandaag om 18.00 uur in. Dit zijn vanaf vanavond de nieuwe maatregelen:

Ook gaan zowel medewerkers als bezoekers van verpleeghuizen in de drie veiligheidsregio's waarin de coronasituatie als 'ernstig' is aangemerkt preventief medische mondkapjes dragen, maakte minister De Jonge (Volksgezondheid) in een Kamerbrief bekend.