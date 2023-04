Heitinga en Ajax met lege handen: 'Deze komt aan, uiteindelijk gaan we ervan leren'

Met de uitschakeling in Europa, de derde plaats in de eredivisie en het verlies van vandaag in de finale van de KNVB-beker is het een verloren seizoen voor Ajax. "Deze komt aan. We moeten dit verwerken," zei Ajax-coach John Heitinga. "De gifbeker moet leeg."

We zijn de afgelopen jaren verwend", ging de coach verder. "Er zijn een hoop spelers vetrokken. Dat is een feit. Nu moeten we de juiste keuzes maken voor de toekomst, een nieuw elftal bouwen en realistisch zijn. De positie waar we nu staan is niet zonder reden."

Onzekerheid over toekomst

Voor Heitinga komt bij de teleurstelling over het verlies ook de onzekerheid over zijn toekomst bij. Hij weet nog niet of hij ook volgend jaar de trainer is bij Ajax. "Ik ben wel klaar met die vragen", reageerde de coach geïrriteerd. "Als er meer info is, zal ik die delen."

Zo snel na de nederlaag sprak Heitinga al over de volgende wedstrijd, zaterdag tegen AZ in Amsterdam. "We moeten heel snel door", zei Heitinga. "We moeten strijden. Ik heb ook tegen de jongens gezegd dat we weliswaar een finale hebben verloren, maar dat je er uiteindelijk van leert."

Davy Klaassen viel tegen het einde van de verlenging met kramp uit. Een fysieke wedstrijd, met enorm veel irritaties en liefst elf gele kaarten, had duidelijk zijn tol geëist.

Bekijk hier het interview met Davy Klaassen: