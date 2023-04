Vaak bekritiseerd, nu is Drommel de bekerheld: 'Het voelt echt als revanche'

Terwijl de feestvreugde bij PSV na een zeer vervelende finale in alle hevigheid losbarstte, liep trainer Ruud van Nistelrooij direct naar de keeper toe. "Het verhaal van Dommel vind ik geweldig", zei Van Nistelrooij op de persconferentie in De Kuip.

'Bekerkeeper' Joël Drommel van PSV beleefde zondag de mooiste dag in zijn nog jonge carrière. De 26-jarige doelman stopte in de strafschoppenserie de penalty van Edson Álvarez. Vervolgens schoot Fábio Silva de beslissende penalty binnen voor PSV.

Dat Drommel in De Kuip uit de schaduw stapte en een heldenrol pakte, deed Van Nistelrooij veel. "Daar gaat het toch om als trainer? Dat je jonge spelers verder helpt. Na alles wat hij vorig seizoen heeft meegemaakt, helpt hij ons nu de beker pakken. Hij is er volledig overheen."

"Ik heb heel goed gesproken met Joël en we zijn een project in gegaan", vertelde Van Nistelrooij. "Hij is een hele talentvolle keeper. Maar je moet niet onderschatten wat er allemaal op je afkomt als je wat minder speelt."

In aanloop naar de bekerfinale trainde PSV uitgebreid op strafschoppen. In tegenstelling tot Ajax, dat helemaal niets deed. "Of dat vandaag het verschil maakt? Ik weet niet of het zo simpel is", zei Van Nistelrooij. "Joël moet het nog wel doen."

Wachten goede keus

Drommel wist van de Ajacieden waar ze hun penalty's in het verleden schoten. "Tadic en Timber schoten hem al door het midden, ik dacht: laat ik nu eens wachten in plaats van een hoek te kiezen", zei Drommel. "Álvarez nam een rechte aanloop, dan is het sowieso lastig om hem in de hoek te schieten. Ik bleef wachten en dat was een goede keus."

Het rollertje van de Mexicaan was een eenvoudige prooi voor Drommel. Eerder hadden Brian Brobbey (hoog over) en Jurriën Timber (lat) al gemist voor Ajax, waardoor PSV de beker pakte.

Van Nistelrooij zei het al, de vele kritiek vorig seizoen liet Drommel niet koud. "Je probeert niet te veel te lezen, maar via via krijg je natuurlijk wel veel mee", vertelde de keeper.

Vorig seizoen keepte Drommel het hele bekertoernooi, behalve de finale. "Het voelt echt als revanche dat ik nu een held ben in de penaltyserie. Ik ben me steeds blijven focussen op mijn werk. En op penalty's."