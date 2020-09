Organisatie BinckBank Tour heeft een devies: 'Volg de wedstrijd thuis'

Mathieu van der Poel tijdens het NK op de VAM-berg in Wijster - ANP

Mike Teunissen, Philippe Gilbert, Niki Terpstra en natuurlijk Mathieu van der Poel. Zomaar wat grote namen op de startlijst van de BinckBank Tour. Maar of de enige meerdaagse WorldTour-wedstrijd die deels over Nederlands grondgebied gaat ook daadwerkelijk van start gaat, is onzeker. Uitgerekend maandag kondigden zowel de Belgische als de Nederlandse overheid verdere restricties aan voor reizen over elkaars landsgrenzen vanwege de snelle toename van coronabesmettingen. Bovendien mogen vanaf dinsdag geen toeschouwers meer worden toegelaten bij sportevenementen.

"Het publiek gaat het probleem niet zijn, daar waren we al van uitgegaan", aldus Gert van Goolen, die als woordvoerder optreedt van de BinckBank Tour. "We zijn helemaal klaar voor een BinckBank Tour zonder publiek in de start- en aankomstzone. En we proberen ervoor te zorgen dat er ook langs de kant van de weg zo min mogelijk volk is." "Dat klinkt heel raar als een organisator dat zegt. Maar de wedstrijd is op televisie te volgen en we nodigen mensen uit om dat dit jaar ook maximaal te doen. Volg de wedstrijd thuis, is ons devies."

Mathieu van der Poel debuteert in de BinckBank Tour, die vanwege de coronapandemie al ingekort is van zes naar vijf dagen, en zou normaal gesproken de grootste publiekstrekker zijn. Van der Poel heeft vertrouwen in de wielerbubbel. "Ik denk dat het vrij oké is met die coronatesten. Wij doen het bijna wekelijks met de ploeg en tot nu zijn er geen gevallen geweest. We zijn heel voorzichtig en ik denk dat iedereen heel voorzichtig is. Want als er een besmetting is, is het voor de hele ploeg gedaan."

Corona was niet de enige zorg van de organisatie. Ook de veiligheid van de renners staat hoog op de agenda. Het vreselijke ongeluk van Fabio Jakobsen in de, volgens velen, levensgevaarlijke aankomst in Katowice in de Ronde van Polen, staat een ieder nog op het netvlies. En kort geleden ging het mis in de Ronde van Luxemburg, waar doorgaand verkeer meer dan eens uit het niets opdook op het parcours. Na de editie van 2019 ligt ook de BinckBank Tour onder een vergrootglas . De kritiek van renners op de organisatie was niet mals. De smalle en bochtige aankomsten in met name Aardooie en Aalter waren levensgevaarlijk. De organisatie zou te veel zoeken naar klassieke aankomsten. Spektakel boven de veiligheid van renners.

