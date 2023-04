Gemengde gevoelens na kwartfinaleplaats 3x3 basketballers bij start World Tour

Team Amsterdam kwam ongeslagen de groepsfase door en leek op weg naar de volgende zege. Vlak voor tijd stonden de Nederlanders nog drie punten voor, maar na overtime werd met 20-18 verloren.

De spectaculaire wedstrijd had met name voor De Jong een zure nasmaak. Voorafgaand aan het winnende punt kreeg Nederlands beste basketballer een kopstoot.

Debutant

Team Amsterdam trad naast De Jong aan met Julian Jaring, Jan Driessen en debutant Norbert Thelissen. Laatstgenoemde verving Arvin Slagter, die met een kuitblessure kampt.

"Voorafgaand zei ik dat ik het moeilijk vond om in te schatten waar we stonden, maar nu denk ik dat we als we op volle sterkte zijn zeker bij de beste teams op de Tour horen", aldus bondscoach Aron Royé via de kanalen van de bond.

De komende twee weken hebben de Nederlanders rust, daarna volgen toernooien in Shenzhen, Manilla en Amsterdam. Van 30 mei tot en met 4 juni wordt een drukke maand afgesloten met het WK.