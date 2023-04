Weer auto uit de bocht gevlogen op plek waar Sanne en Hebe verongelukten

Op de A59 bij Den Bosch is zondagavond een auto uit de bocht gevlogen en in het water beland. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de A59 bij knooppunt Empel. Dat is op dezelfde plek waar vorig jaar oktober Sanne en Hebe verongelukten.

Een man, vrouw en een hond die in de auto zaten zijn door brandweerlieden uit de auto gehaald. Ze zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto wordt door een bergingsmaatschappij uit het water gehaald, schrijft Omroep Brabant.

Afgelopen week riepen de burgemeester en wethouders van Den Bosch nog op om op dit traject een vangrail te plaatsen. Eind maart was ook al een auto in dezelfde bocht van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen.

Geen geld genoeg

De 10-jarige Hebe Zwart en haar 26-jarige begeleidster Sanne Bos kwamen in het najaar van 2022 om het leven toen hun auto uit de bocht vloog op de verbindingsweg tussen de A59 en de A2. De auto waarin ze zaten werd na twee dagen ondersteboven in het water gevonden bij de bocht.

Volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat waren aanpassingen niet nodig omdat uit een jaarlijkse analyse niet was gebleken dat het een heel gevaarlijke plek was en "er is niet genoeg geld om álle probleemplekken aan te pakken". Wel noemde hij een vangrail een optie als er in de toekomst werkzaamheden aan de weg zouden plaatsvinden.