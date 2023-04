PSV wint na strafschoppen van Ajax in bekerfinale vol irritaties en opstootjes

PSV heeft na een stevige en regelmatig ook ergerniswekkende strijd met Ajax in De Kuip voor de 11de keer de KNVB-beker gewonnen. De Eindhovenaren waren de sterkste in de strafschoppenserie: 3-2. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1.

Het ging de laatste weken veel over het wangedrag van voetbalsupporters. Gezien de recente ervaringen was de angst voor een gegooide beker op het veld die de wedstrijd zou verstoren, gegrond. Wat dat betreft trof het publiek dit keer geen blaam, maar lieten vooral de spelers zich van hun slechte kant zien.

Hoge mate van onsportiviteit

In de eerste helft waren de opstootjes talrijker dan de mooie acties. Ergerniswekkend was het hoe er om de haverklap werd gezeurd, geduwd, getrokken en gescholden. De mate van onsportiviteit was hoog.

Trainers John Heitinga en Ruud van Nistelrooij gaven met gemekker op de arbitrage niet het goede voorbeeld en dat gold helemaal voor aanvoerders Dusan Tadic en Luuk de Jong, die regelmatig het middelpunt van incidentjes waren. Elf kaarten deelde arbiter Dennis Higler in totaal uit.