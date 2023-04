Ruim vijftig dode meeuwen gevonden op kunstpier bij Kraggenburg

Bij Kraggenburg in Flevoland zijn tientallen dode meeuwen gevonden. De kadavers lagen op een kunstpier, in het water en ook in nabijgelegen weilanden. Rijkswaterstaat heeft de karkassen op de pier geruimd.

Het is nog onduidelijk wat er met de dieren is gebeurd. De kadavers worden morgen onder de loep genomen in een onderzoeksstation in Almere.

Rijkswaterstaat had melding gekregen van de dode dieren op en bij landschapskunstwerk Pier+Horizon. Op de pier, gemaakt van drijvende rietmatten, werden ruim vijftig meeuwenlijken gevonden. Sommige vogels waren onlangs gestorven, andere lagen er waarschijnlijk al langer.

Of vogelgriep mogelijk een rol heeft gespeeld, wil de woordvoerder van Rijkswaterstaat niet over speculeren. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de doosoorzaak.