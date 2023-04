In de Portugese plaats Setúbal zijn gisteren vier mensen omgekomen bij een ruzie tussen duivenmelkers. De dader pleegde zelfmoord nadat hij de anderen had doodgeschoten.

De dader zou in de veertig zijn, de slachtoffers allemaal tussen de vijftig en zestig. Volgens Portugese media kenden de vier mannen elkaar.

Waarover de vier precies ruzieden is niet bekend. Ze zouden allemaal hebben meegedaan aan een duivenrace, maar ook verwikkeld zijn in een ruzie over een illegale moestuin.