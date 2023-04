Handballers zetten kwalificatie voor EK luister bij met ruime zege op Griekenland

De Nederlandse handballers hebben de plaatsing voor het EK in Duitsland van volgend jaar opgefleurd met een ruime zege op Griekenland. In Almere leverde de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd een 32-26 zege op.

Nederland was na de 28-23 zege op België van woensdag al zeker van een EK-ticket, al was dat toen nog niet direct duidelijk. Pas nadat de uitslagen in de andere zeven kwalificatiegroepen binnen waren, bleek dat Oranje zelfs bij een nederlaag tegen Griekenland bij de beste vier nummers drie zouden zitten.

Het is pas de derde keer dat de Nederlandse mannen zich voor het EK geplaatst hebben. Ook bij de vorige twee edities in 2020 (zeventiende) en 2022 (tiende) was Oranje van de partij. Bij het EK van 2020 bestond het deelnemersveld voor het eerst uit 24 landen, daarvoor deden er maar zestien ploegen mee.