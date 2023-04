India nu land met grootste inwonertal: sociale voorzieningen moeilijker te regelen

Het is zover: India haalt China in als het land met de grootste bevolking. Naar schatting van de Verenigde Naties wonen er meer dan 1,4 miljard inwoners in het Zuid-Aziatische land. 1 op de 5 mensen op de wereld is Indiër.

Een exacte datum waarop India China voorbijgaat, is er niet. De laatste keer dat het land het aantal inwoners telde was in 2011. Geograaf Robbin Jan van Duijne van de Columbia University in New York werkt veel met deze data uit India. "Normaal gesproken worden de bevolkingsdata eens in de tien jaar verzameld. In 2021 moest het dus weer, maar dat ging niet door vanwege covid. Nu is er geen moment gepland waarop de verzameling wel komt."

De telling draait om meer dan alleen het bijhouden van het aantal mensen dat in het land woont, vertelt Van Duijne. "Veel beleid is gebaseerd op de data van de bevolkingstelling, de census. Allerlei besluitvorming is daarop afgestemd, bijvoorbeeld het welzijnsbeleid. Dat wordt nu gebaseerd op data van 2011. In die dertien jaar zijn er pakweg 250 miljoen mensen bij gekomen. Die geldstromen zijn dus niet meer in lijn met de daadwerkelijke bevolkingsaantallen."

Grote verschillen

Van Duijne vindt het niet verbazingwekkend dat India China inhaalt. In absolute aantallen is het Indiaas geboortecijfer zeer hoog, in China daalt het juist.

Maar niet in heel India is het geboortecijfer hoog, nuanceert Ajay Bailey, hoogleraar demografie aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de Indiase populatie.

"De groei vindt voornamelijk plaats in het noorden van India. In bijvoorbeeld Kerala, een stad in het zuiden, daalt het vruchtbaarheidscijfer juist. India is ontzettend groot, ondanks die grote verschillen, kom je met het gemiddelde nog steeds op groei van de bevolking uit."