Herlings evenaart motocrosslegende Everts met 101ste GP-zege

Bekijk hieronder de reportage over Jeffrey Herlings, die vorige week nog voor eigen fans in Markelo crosste:

Herlings reed in de eerste manche rondenlang op behoorlijke achterstand van leider Jorge Prado en Romain Febvre, totdat hij tegen het einde van de race een paar keer de snelste ronde op zijn naam zette.

Hij voerde de druk op bij Febvre en zat bij de finish bijna naast de Fransman, maar hij kwam net tekort om als tweede afgevlagd te worden.

In de tweede manche was Herlings oppermachtig. Na een goede start hoefde hij alleen Ruben Fernandez voor zich te dulden. Lang duurde dat niet, want in de vijfde ronde haalde hij de Spanjaard in en daarna reed hij onbedreigd op de zege af.