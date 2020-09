Wereldwijd meer dan miljoen coronadoden • Medische mondkapjes in verpleeghuizen

Het kabinet heeft niet geleerd van de eerste coronagolf en is vooral bezig met meer van hetzelfde nu de maatregelen weer zijn aangescherpt. Dat vindt huisarts André Steketee, die in juli met ruim 2600 andere huisartsen en medisch professionals een brandbrief schreef voor een 'open debat' over de coronacrisis.

"Ik mis gewoon creatieve oplossingen met als insteek: hoe kunnen we het anders doen?", zegt de huisarts uit Krommenie In Met het Oog op Morgen. "Wat kun je leren van bijvoorbeeld Duitsland, waar ze bezig zijn met het kijken naar luchtzuivering. Of van Zweden, waar de sociale en economische ontwrichting veel minder is. Er is alleen geen discussie over de maatregelen, we gaan gewoon weer terug naar het oude. Dan nemen de besmettingen straks weer af, gaan we weer met z'n allen naar buiten en zitten we met Kerst waarschijnlijk weer in een lockdown", aldus Steketee.

Dat vooruitzicht baart hem zorgen, want steeds vaker ziet hij in zijn praktijk bijvoorbeeld patiënten met depressies. "En het virus zal nog wel even blijven rondwaren", zegt hij. Hij pleit voor meer oog voor de lange termijn. "We moeten leren van deze periode. Bijvoorbeeld dat onze zorg en thuiszorg niet goed geregeld zijn en dat we niet genoeg ic-bedden hebben. Daar moeten we aan werken."