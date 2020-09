Weekcijfers RIVM: nog eens ruim 19.000 mensen besmet • Podia willen duidelijkheid

Op meer dan 350 scholen zijn coronabesmettingen geconstateerd. Volgens het Scholenmeldpunt, onderdeel van Corona Locator Nederland (CLN), worden vooral de scholen in grote steden hard getroffen. "We krijgen zoveel meldingen dat het nauwelijks meer bij te houden is", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Het Meldpunt houdt scholen bij waarover in de media bericht is omdat er een besmetting was. Volgens CLN is ruim de helft van de huidige coronaclusters ontstaan in het onderwijs. "Omdat het ontmoedigd wordt om kinderen te laten testen, is het nog maar de vraag of we alle brandhaarden in beeld hebben."