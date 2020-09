Meer mensen welkom op huwelijksvoltrekking • Nieuwe coronamaatregelen van kracht

In de drie veiligheidsregio's waarin de coronasituatie als 'ernstig' is aangemerkt, gaan zowel medewerkers als bezoekers van verpleeghuizen preventief medische mondkapjes dragen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een Kamerbrief. Het gaat om de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland.

Begin september werd al bekend dat het coronabeleid in verpleeghuizen ingrijpend zou gaan veranderen, nadat het Outbreak Management Team het kabinet had geadviseerd mondkapjes preventief in te zetten en bij een uitbraak iedereen wekelijks te testen. Ook werd dat advies aangeraden in alle verpleeghuizen het dragen van mondkapjes te verplichten.

De Jonge schrijft in zijn brief niet over het preventieve testen. Wel benadrukt hij dat de inspectie in verpleeghuizen strenger gaat controleren op hygiëne en infectiepreventie. Ook hamert hij op het gegeven dat zorgpersoneel met klachten sinds kort met voorrang getest kan worden.