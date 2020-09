Disney ontslaat kwart pretparkpersoneel VS • Meer mensen welkom op huwelijksvoltrekking

Entertainmentbedrijf Disney ontslaat 28.000 pretparkmedewerkers in de VS. Dat is ruim een kwart van het totale personeelsbestand in de Amerikaanse pretparken. De parken kampen door de coronacrisis met lage bezoekersaantallen, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen is gedwongen het besluit te nemen. Zo'n tweederde van het ontslagen personeel is parttime in dienst bij Disney.

Josh D'Amaro, hoofd pretparken bij Disney, noemt de beslissing "hartverscheurend", maar zegt ook dat het "de enige optie is die we hebben gezien de gevolgen van het coronavirus op ons bedrijf". De twee pretparken van Disney in Californië zijn al maanden dicht. In Florida mochten de parken wel al open. Bij de Amerikaanse pretparken van Disney werkten voor de uitbraak van het coronavirus ruim 100.000 mensen.