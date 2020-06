Wekdienst 27/6: Aangepaste Veteranendag • Black Lives Matter-protest in Heerlen

Goedemorgen! Vandaag worden Nederlandse veteranen geëerd tijdens een aangepaste editie van Veteranendag in de Ridderzaal in Den Haag. En in Heerlen en Berlijn zijn anti-racismedemonstraties.

Verspreid over het land komen regen- en onweersbuien voor, de zwaarste in het oosten en noordoosten van het land. Verder is er af en toe zon en wordt het 22 tot 26 graden.

Wat heb je gemist?

Nederlandse militairen gaan de politie op Curaçao helpen om de openbare orde te handhaven. Aanleiding zijn de rellen van de afgelopen dagen op het eiland. Om hoeveel militairen het gaat, wil Defensie niet zeggen.

De onrust begon woensdag, toen een protestactie tegen de regering van Curaçao uit de hand liep. Rellen waren het gevolg, waarbij ook winkels werden geplunderd en branden gesticht. Alleen afgelopen nacht al werden 55 mensen gearresteerd.

Ander nieuws uit de nacht:

Grote brand in centrum Alphen aan den Rijn: in het centrum van Alphen aan den Rijn is vannacht een grote brand uitgebroken in een restaurant. Het dak is ingestort, en omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Nieuwe Ierse regering zonder verkiezingswinnaar Sinn Fein: ruim vier maanden na de verkiezingen heeft Ierland een nieuwe regering. De twee grote centrumrechtse partijen Fianna Fáil en Fine Gael vormen samen met de Green Party een coalitie. Dat betekent dat de winnaar van de verkiezingen, Sinn Fein, in de oppositie blijft.

Nachtelijke staking havenmedewerkers Tata Steel: de havenmedewerkers van Tata Steel hebben afgelopen nacht het werk neergelegd, omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict met de directie van Tata Steel.

En dan nog even dit:

De beroemde Amerikaanse tekenfilmserie The Simpsons laat witte stemacteurs niet langer de stemmen inspreken van gekleurde personages in de serie. Er is al jaren kritiek op de volgens sommigen discriminerende manier waarop een aantal personages in de serie wordt neergezet.

Zo vinden critici dat de Indiase winkeleigenaar Apu een negatief, stereotiep beeld geeft van de Indiërs in de VS. De witte stemacteur Hank Azaria die Apu's stem insprak, zei eerder dit jaar al dat hij ermee zou stoppen.

Al in 2017 was er kritiek. Deze cabaretier sprak zich uit over Apu tegenover The Washington Post: