Ook na 'anderhalve' zege in Bakoe, baalt Pérez nog van Australië: 'Heeft veel gekost'

Sergio Pérez kende een perfect weekend in Azerbeidzjan, waar hij met de sprintrace en de GP 'anderhalve' zege boekte en zijn teamgenoot Max Verstappen aftroefde. Natuurlijk was hij daar blij mee, maar toch kon hij de tegenvallers van het vorige raceweekend nog niet uit zijn hoofd zetten.

Want in het Australische Melbourne had het 'Checo' drie weken geleden bepaald niet meegezeten. Hij had een technisch probleem met zijn remmen, dat niet op tijd kon worden opgelost voor de kwalificatie voor de race. In Q1 belandde hij pardoes in de grindbak. Uiteindelijk moest hij de race zelfs vanuit de pits beginnen.

Pérez knokte zich toen nog naar een vijfde plek, maar toch hakte het er allemaal behoorlijk in. Dat vertelde de Mexicaan zaterdag na zijn gewonnen sprintrace. "Het tastte echt mijn zelfvertrouwen aan. En ook het goede gevoel bij de auto was even weg."

Niet vergeten

Dat 'Australië' nog in zijn achterhoofd zat bleek zondagmiddag, toen hij er meteen na het winnen van de GP van Azerbeidzjan over de boordradio op terugkwam. "Dit is geweldig, maar laten we zorgen dat er niet nog eens zoiets gebeurd als in Melbourne."

Tijdens de persconferentie na de race legde Pérez uit waar dat vandaan kwam. "Ik baal er nog steeds van. Het heeft me veel punten gekost en anders had ik nu de WK-leiding in handen gehad. Ik moet dit jaar elke kans grijpen en weet dat ik de zwaarste tegenstander van allemaal heb."