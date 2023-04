Yates onbedreigd naar zege in Ronde van Romandië, slotetappe voor Gaviria

Adam Yates van UAE Emirates heeft de Ronde van Romandië gewonnen. Hij kreeg de leiderstrui in handen na zijn zege in de vierde etappe (een zware bergrit) en hield simpel stand in de vijfde rit.

De 170 kilometer lange slotrit leende zich ook niet per se voor aanvallen op de Britse klassementsleider, dus hij kon rustig de ontwikkelingen afwachten. Helemaal toen vijf renners vroeg op avontuur gingen.

Gaviria vroeg op de pedalen

Die vlucht zat er op 34 kilometer van de finish op en de daaropvolgende vluchtpogingen bleken eveneens tevergeefs. Dus werd er gesprint om de zege. Fernando Gaviria ging ruim voor de laatste bocht al op de pedalen staan. Dat leek wat vroeg, maar Nikias Arndt en Ethan Hayter kwamen zelfs niet in de buurt.

Met het oog op de Giro d'Italia, die zaterdag 6 mei begint, trok Jumbo-Visma eerder deze week zijn renners Robert Gesink en Tobias Foss terug uit de koers. Foss stond op dat moment derde in het algemeen klassement, maar werd niet fit genoeg bevonden door te rijden.

Vorig jaar kaapte Aleksandr Vlasov op de slotdag de zege weg voor Rohan Dennis van Jumbo-Visma.