Bayern München herovert koppositie op nog immer woedend Borussia Dortmund

Het gat met Dortmund, dat vrijdag teleurstellend met 1-1 gelijkspeelde in en tegen Bochum, bedraagt nu een punt in het voordeel van de ploeg van Thomas Tuchel, die sinds zijn entree met Bayern al werd uitgeschakeld in de Champions League en de DFB-Pokal.

Bayern München heeft, met nog vier speelrondes te gaan, de koppositie in de Bundesliga heroverd. Tegen hekkensluiter Hertha BSC werd pas na rust het verschil gemaakt: 2-0. Borussia Dortmund zit nog altijd met een foutieve beslissing van scheidsrechter Sascha Stegemann in zijn maag.

Ook tegen Hertha BSC, met Jean-Paul Boëtius in de basis, haperde de motor opzichtig. Voor rust kwamen alleen Benjamin Pavard, Kingsley Coman en Serge Gnabry dicht bij een treffer. Beide keren stond doelman Oliver Christensen in de weg.

In de competitie loopt het evenmin crescendo. Twee weken geleden pakte Hoffenheim een punt in de Beierse hoofdstad (1-1) en vorige week leed Bayern een pijnlijk verlies bij Mainz 05 (3-1).

Hoewel Bayern ook in de tweede helft veelvuldig balbezit had, bleef Hertha BSC aanvankelijk eenvoudig overeind. Na een uur losten Thomas Müller en Ryan Gravenberch de tegenvallende Sadio Mané en Jamal Musiala af.

Na een fluitconcert halverwege bracht Tuchel met Leroy Sané een verse kracht. Ex-Ajacieden Noussair Mazraoui (voor de geblesseerde Alphonso Davies) en Matthijs de Ligt waren wel in de basis begonnen.

De bevrijdende 1-0 viel uiteindelijk toch, na 69 minuten spelen. Op aangeven van Joshua Kimmich kopte Gnabry de bal achter Christensen en dat leidde tot een explosie van vreugde in het met 75.000 toeschouwers gevulde stadion.

In de slotfase verdubbelde Coman de marge, waardoor de supporters rustig achterover konden leunen. De elfde landstitel op rij is weer in zicht.

Bedreigingen aan adres scheidsrechter

Dortmund moet door de moeizame zege van Bayern namelijk opnieuw in de achtervolging. De formatie van Edin Terzic stelde vrijdagavond hevig teleur in Bochum.

Na afloop van dat duel richtte Dortmund zijn frustratie op scheidsrechter Sascha Stegemann, die bij een 1-1 stand had verzuimd om de bal op de stip te leggen, na een overtreding van Danilo Soares op Karim Adeyemi.

De Duitse voetbalbond DFB bevestigde een dag later dat Stegemann in die bewuste 65ste minuut een penalty had moeten geven, al dan niet op advies van videoscheidsrechter Robert Hartmann.