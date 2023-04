FIA baalt van incident in pitstraat, Ocon schrok zich rot: 'Dit moet anders'

De engineers en fotografen maakten zich kort voor het einde van de race in de pitstraat al klaar voor de feestelijkheden rond het podium. Maar Ocon had zijn verplichte pitstop nog niet gemaakt, dus moest volgens de reglementen nog een stop maken. Daar was niet op gerekend.

Autosportfederatie FIA baalt van een incident in de pitstraat tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Esteban Ocon kwam aan het einde van de race de pitstraat in, maar daar bleken verschillende engineers en fotografen niet van op de hoogte. Ocon kon ternauwernood een aanrijding voorkomen.

"We hebben het incident nauwkeurig onderzocht en alle procedures nagelopen", meldde de wedstrijdleiding in een statement. "Die moeten herzien worden, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren"

De wedstrijdleiding communiceerde het naderen van Ocon wellicht niet op tijd naar de verantwoordelijken in de pitstraat. Anderzijds was er door racedirecteur Niels Wittich na de GP van Australië al gewaarschuwd dat niemand voor het einde van de race over de hekken de pitstraat in mocht klimmen.

Schrik bij Ocon

Ocon baalde van het incident, vertelde hij bij Viaplay. "Ik schrok me echt rot. Ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit had echt een enorm ongeluk kunnen opleveren en dit moet veranderen."

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner liet zich erover uit. "Esteban had alle recht om in de laatste ronde zijn pitstop te maken. Dit is denk ik wel iets waar de FIA mee aan de slag moet."

De FIA publiceerde even na de race een statement waarin een onderzoek werd aangekondigd.