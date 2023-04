City nieuwe koploper, Liverpool geeft 3-0 voorsprong weg maar wint toch

Het was donderdag na de 4-1 zege van Manchester City op Arsenal al onvermijdelijk en zondag is het ook echt gebeurd: City heeft de koppositie overgenomen van de Londenaren. De ploeg van Pep Guardiola won met 1-2 op bezoek bij Fulham. In januari had Arsenal nog een voorsprong van acht punten en leken de 'Gunners' op weg naar de eerste landstitel sinds 2004. Maar de ploeg bezweek onder de druk en pakte slechts drie punten in de laatste vier duels, waardoor titelprolongatie voor City aanstaande lijkt. Met een wedstrijd minder gespeeld heeft de ploeg uit Manchester een punt voorsprong.

Stand Premier League - NOS

Op Craven Cottage opende Erling Haaland al na drie minuten de score uit een penalty. Het was alweer het vijftigste doelpunt van de Noorse spits in alle competities dit seizoen. De laatste keer dat een speler van een club uit de hoogste Engelse divisie zo productief was, was in 1930/31. Tom Waring maakte toen vijftig goals voor Aston Villa. Haaland is sowieso op recordjacht, hij maakte zijn 34ste competitietreffer van het seizoen. Daarmee evenaarde hij het Premier League-record van Alan Shearer (1994/95) en Andy Cole (1993/94).

Haaland viert zijn vijftigste treffer - AFP

De strafschop waaruit Haaland scoorde werd verdiend door Julian Alvarez. De Argentijnse spits maakte later in de eerste helft met een fraai afstandsschot ook de tweede treffer. Tussendoor had oud-PSV'er Carlos Vinícius voor de gelijkmaker gezorgd namens Fulham. Ten Hag wint met United Manchester United deed goede zaken in de strijd om de Champions League-tickets. de nummer vier van de ranglijst was met 1-0 te sterk voor Aston Villa, dat zevende staat. De beste vier ploegen in Engeland plaatsen zich voor het miljoenenbal.

Aston Villa-doelman Emiliano Martinez redt op een poging van Marcel Sabitzer. - AFP

Bruno Fernandes maakte kort voor rust de enige treffer voor United, waar Tyrell Malacia de hele wedstrijd speelde en Wout Weghorst op de bank bleef. De ploeg van manager Erik ten Hag heeft met een duel minder gespeeld nog altijd twee punten achterstand op Newcastle United. Die ploeg boekte een moeizame 3-1 zege op hekkensluiter Southampton. De laatste twee treffers van Newcastle vielen pas in de laatste tien minuten. Liverpool geeft 3-0 voorsprong weg, maar wint wel Liverpool gaf een 3-0 voorsprong weg tegen Tottenham, maar won toch met 4-3. In de derde minuut van de blessuretijd dacht Richarlison een punt te redden voor de Spurs, maar twee minuten later zorgde Diogo Jota voor een vreugde-uitbarsting aan de andere kant.

Vreugde bij Liverpool na een van de vier treffers - AFP