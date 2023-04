Bagnaia nieuwe leider WK-stand MotoGP met zege in Spanje

MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De Italiaan bleef Brad Binder en Jack Miller voor en nam bovendien de leiding in de WK-stand over.

De race moest vlak na de start afgevlagd worden door een crash van Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi en Miguel Oliveira in bocht 2. Oliveira kon de race wegens letsel niet hervatten, Quartararo en Bezzacchi konden wel verder.

Na de hervatting sloegen Binder, die een dag eerder de sprintrace had gewonnen, en Miller een gat.

Risico

Bagnaia kon aanpikken bij de twee leiders en zijn Ducati even later tussen de KTM's wurmen. Hij nam daarbij in de ogen van de jury te veel risico en moest daarom de tweede plek weer afstaan.

Binder nam vooraan een seconde afstand, maar Bagnaia kwam opnieuw terug en ging de Zuid-Afrikaan met drie ronden te rijden voorbij voor zijn dertiende GP-zege.

Bezzecchi ging acht ronden voor het einde opnieuw onderuit en ditmaal was het einde race voor de Italiaan, die ook de leiding in de WK-stand zag overgaan naar Bagnaia.