Van Bommel heeft met Belgische beker eerste prijs binnen bij Antwerp

Mark van Bommel heeft met Antwerp zijn eerste prijs als trainer binnen. Zijn ploeg won in Brussel de Belgische bekerfinale met 2-0 van KV Mechelen. Van Bommel trad vorig jaar aan als trainer bij de 'Great Old', opgericht in 1880. Als hoofdcoach van PSV en VfL Wolfsburg bleef hij zonder prijzen.

Met Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Vincent Janssen gaf Van Bommel aan vier Nederlanders een basisplaats in de finale in het Koning Boudewijnstadion. Bij Mechelen vormde Sandy Walsh de Nederlandse inbreng.

Janssen schiet Antwerp op voorsprong

Terwijl de fans van beide teams voor veel sfeer zorgden in het Koning Boudewijnstadion, kwam de wedstrijd maar langzaam op gang. Antwerp was net iets vaker in de buurt van het doel van Mechelen-doelman Gaėtan Coucke dan dat Antwerp-keeper Jean Butez gevaar zag opdoemen.