Charles vraagt onderdanen trouw te zweren bij kroning

De Britse koning Charles zal tijdens zijn kroning onderdanen wereldwijd vragen trouw aan hem te zweren. Uit de vandaag gepubliceerde liturgie voor de ceremonie zaterdag wordt het "koor van miljoenen stemmen" een Eerbetoon van het Volk genoemd.

"Ik zweer waarlijk trouw te betonen aan Uwe Majesteit, en aan uw opvolgers", wordt de deelnemers thuis en in de Westminster Abbey gevraagd uit te spreken, afgesloten met "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". Als de aartsbisschop van Canterbury daarna "Lang leve de koning" roept, moet het volk antwoorden "Lang leven koning Charles, moge hij eeuwig leven".

Dit onderdeel komt vlak na de officiële troonsbestijging van Charles, als de aartsbisschop zelf en zijn zoon William trouw hebben gezworen aan de koning. Het komt in de plaats van het traditionele Eerbetoon van de Adel dat altijd volgde, het moment dat de Britse edelen hun leenheer officieel erkenden.

"Dit is een nieuw en belangrijk moment in de kroningstraditie", zegt het aartsbisdom in een toelichting. "Nooit eerder kreeg het algemeen publiek de kans om samen met nationale figuren hun trouw te verklaren aan de nieuwe vorst."

Sporen, rijkszwaard en polsbanden

Charles heeft ook andere delen van de kroning aangepast, zo blijkt uit de vrijgegeven liturgie. Zo is er voor het eerst ook een rol voor leiders van andere geloofsgemeenschappen, zoals moslims, hindoes, boeddhisten, joden en sikhs. Zij overhandigen de koning bijvoorbeeld de regalia die niet expliciet verbonden zijn met het christelijke geloof, zoals de koninklijke sporen, het rijkszwaard en traditionele polsbanden.

"Deze dienst bevat nieuwe elementen die de diversiteit van onze huidige samenleving weerspiegelen", zegt aartsbisschop Welby over de veranderingen. "Ik bid dat iedereen die meedoet aan deze ceremonie, gelovig of niet, oude wijsheden en nieuwe hoop zal vinden die inspiratie en vreugde brengen."

Een andere vernieuwing die Charles heeft ingevoerd na de laatste kroning, die van zijn moeder 70 jaar geleden, is het gebruik van alle vier talen van het Verenigd Koninkrijk. Werd eerst alleen het Engels gebruikt, nu zijn er ook een gezang in het Welsh, Schots en Iers Gaelisch en een nieuw kyriegebed in het Welsh, Arglwydd, trugarha (Heer, ontferm U).

Heiligste moment

Behalve de nieuwe elementen zullen er ook voldoende onderdelen zijn die al eeuwen meegaan. Zo wordt de Kroningsstoel al sinds 1399 gebruikt. De stoel biedt plaats aan de Stone of Scone, die sinds mensenheugenis wordt gebruikt om Schotse en later Britse koningen te kronen.

Ook de kleding die Charles draagt is traditioneel: het is de karmozijnrood en purperen mantel van zijdefluweel die zijn grootvader George VI droeg bij zijn kroning in 1937. Aan de mantel van Camilla, ooit gemaakt voor Charles' moeder, zijn enkele persoonlijke details toegevoegd: insecten als bijen en torren, een verwijzing naar de natuurliefde van het koningspaar.

Zo wordt koning Charles gekroond: