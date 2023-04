Laatste vliegtuig met evacués uit Sudan aangekomen in Eindhoven

De laatste evacuatievlucht met Nederlanders die in Sudan verbleven, is geland op de vliegbasis in Eindhoven. De meeste Nederlanders van wie bij Buitenlandse Zaken bekend was dat ze in Sudan waren, hebben het land nu verlaten. De Nederlandse ambassadeur was ook aan boord van de Boeing 777.

In totaal zijn er 160 Nederlanders geëvacueerd, meer dan de helft met vliegtuigen van de luchtmacht. Anderen konden meevliegen met vliegtuigen van andere Europese landen. Ook Nederland nam op vluchten burgers mee uit andere Europese landen.

Gisteravond vertrok het achtste en laatste vliegtuig uit Sudan. Het C-130 Hercules transportvliegtuig vloog eerst naar Jordanië, waar een Nederlands reddingsteam was gestationeerd. Later op de dag komt dat transportvliegtuig met de bemanning aan in Nederland. Ook tientallen andere landen hebben diplomaten en landgenoten uit het Oost-Afrikaanse land gehaald.

Partijen verlengen wapenstilstand

Ruim twee weken strijden de paramilitaire groep RSF en het Sudanese regeringsleger tegen elkaar. De strijdende partijen hebben de huidige wapenstilstand met drie dagen verlengd, zegt een woordvoerder van de RSF. De verlenging gaat vanaf middernacht in.

Al meerdere keren werd een wapenstilstand gesloten, maar die werd steeds weer geschonden. Ook vandaag werd er ondanks het staakt-het-vuren gevochten in de hoofdstad Khartoem.

Humanitaire crisis

Het Rode Kruis is er vandaag in geslaagd om voor het eerst sinds het conflict hulpgoederen het land in te krijgen via de oostelijke kustplaats Port Sudan. De lading bevat materiaal voor ziekenhuizen om gewonde burgers en militairen mee te verplegen.

Door het geweld zijn zeker vijfhonderd burgers om het leven gekomen. Het land verkeert in de humanitaire crisis en de bevolking heeft weinig toegang tot water, voedsel en elektriciteit. Tienduizenden Sudanezen proberen naar buurlanden te vluchten, zoals Egypte.