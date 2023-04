Oud-voetballer Joeri Petrov overleden op 48-jarige leeftijd

Oud-voetballer Joeri Petrov is overleden. De aanvaller, die in de eredivisie voor RKC Waalwijk en FC Twente speelde, werd slechts 48 jaar.

Petrov was een linksbuiten die het ondanks zijn grote talent nooit verder schopte dan de Nederlandse subtop. De in Oekraïne geboren Petrov kwam nog wel in actie voor diverse jeugdselecties van Rusland.

Aanvankelijk stond Petrov op de radar van Louis van Gaal, maar die koos uiteindelijk toch voor Finidi George als nieuwe vleugelspits.

Getipt door Van Gaal

Terwijl Ajax aan met George aan zijn Europese triomftocht begon, speelde Petrov zich via RKC alsnog in de kijker. Na een tip van Van Gaal aan Bert Jacobs was de Rus namelijk alsnog in de Nederlandse competitie terechtgekomen.