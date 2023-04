Ding Liren als eerste Chinees wereldkampioen schaken

Ding Liren heeft als eerste Chinese schaker de wereldtitel veroverd. Hij was in het Kazachse Astana na een zinderende tiebreak te sterk voor Jan Nepomnjasjtsji. Ding is de opvolger van Magnus Carlsen, die zijn titel niet wilde verdedigen.

De tweekamp tussen de Chinees en de Rus stond bol van de spanning, blunders en verrassende zetten. Omdat er na veertien partijen geen winnaar was (7-7), moest er een tiebreak van vier rapidpartijen aan te pas komen.