Italiaanse titel lonkt vandaag al voor Napoli na nederlaag Lazio

Internazionale heeft in de Serie A de kraker in eigen huis tegen Lazio met 3-1 gewonnen. Door het puntenverlies van de Romeinen kan koploper Napoli later vandaag al kampioen worden.

Lazio moest winnen om het feestje van Napoli te kunnen uitstellen. Inter was in de beginfase echter heer en meester, kreeg ook de nodige kansen en leek via Henrich Mchitarjan op 1-0 te komen. De Armeniër bleek buitenspel te staan en drie minuten later trof Felipe Anderson aan de andere kant wel doel. Vlak voor rust voorkwam voormalig Ajax-doelman André Onana de 0-2 van Ciro Immobile.

Dumfries valt in

Na rust waren de beste kansen weer voor Inter, waar Denzel Dumfries binnen de lijnen was verschenen, maar pas in het laatste kwartier vonden de na een uur ingevallen Lautaro Martinez (twee keer) en Robin Gosens het net. De laatste werd kort na zijn 2-1 vervangen door Stefan de Vrij.

Door de overwinning steeg Internazionale naar de vierde plaats, al heeft het evenveel punten als AC Milan en AS Roma, de nummer vijf en zes die eveneens op een Champions League-ticket azen.