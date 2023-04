Oppermachtig Dynamo verovert vijftiende volleybaltitel met derde zege op Orion

De volleyballers van Dynamo zijn op imposante wijze landskampioen geworden. In de play-offs om de landstitel tegen Orion won de ploeg uit Apeldoorn het derde duel met 3-1 (25-20, 24-26, 25-15, 25-16) en mag zich voor de vijftiende keer de beste van Nederland noemen.

Orion begon als favoriet aan de best-of-five-serie, maar bleek niet opgewassen tegen de jonge ploeg van Redbad Strikwerda. De coach - die voor de negende keer landskampioen werd - zag zijn ploeg in drie wedstrijd slechts één set afstaan.

Dynamo sloeg in de eerste set een gaatje (14-11), maar Orion knokte zich terug naar een gelijke stand. Tegen het einde van de set pakte Dynamo weer twee punten voorsprong (19-17) en liep uit naar 24-20.

Het eerste setpoint werd nog weggewerkt, maar na een lange rally ramde Yannick Bak de eerste set binnen voor Dynamo.

Eerste en enige set

In de tweede set sloeg Orion al vroeg een gaatje en liep uit naar 14-9, toen Dynamo met drie punten op rij de thuisploeg onder druk zette. Het werd 19-19 en het publiek kreeg een spannende slotfase voorgeschoteld.

Orion had daarin als eerste het initiatief en kwam via een controversieel punt op een 22-19 voorsprong. Dynamo knokte zich opnieuw langszij en daarna ging het tot 23-23 gelijk op.

Een eerste setpoint voor Orion werd nog weggewerkt door Dynamo, maar bij het volgende sloeg Jasper Wijkstra het beslissende punt binnen en zo had Orion - voor het eerst deze finalereeks - een set te pakken.

Dynamo dendert door

Als die setwinst hoop op een ommekeer had aangewakkerd aan de kant van Doetinchemmers, was die snel vervlogen. Dynamo kwam vroeg in de derde set op voorsprong, bouwde die uit tot liefst tien punten en won met 25-15.

Dynamo blaakte van het zelfvertrouwen, terwijl bij Orion het geloof in een goede afloop weg leek te zijn. De vierde set was dan ook geen moment echt spannend.