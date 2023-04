Hockeysters Hurley naar play-offs, degradatie Klein Zwitserland

De hockeysters van Klein Zwitserland zijn er niet in geslaagd de laatste strohalm te grijpen. Op bezoek bij Rotterdam, dat voorlaatste staat in de hoofdklasse, ging de Haagse ploeg met 4-3 onderuit. Degradatie is daardoor, met nog twee speelronden voor de boeg, niet meer te voorkomen.

In de strijd om een plaats in de play-offs had Pinoké moeten winnen bij Den Bosch, maar de kersverse Europees kampioen liet zich op eigen veld niet verrassen en won met 2-1. Daardoor ging het vierde en laatste ticket naar Hurley, dat zaterdag al met 2-0 had gewonnen van HGC.

Al eerder waren koploper SCHC, Amsterdam en Den Bosch zeker van het seizoenstoetje om de landstitel.

KZ komt tekort

Rotterdam had in het degradatieduel met Klein Zwitserland aanvankelijk de overhand, maar toch had Meike Tjaberinga een fraaie kans om Klein Zwitserland in het tweede kwart op voorsprong te zetten. Haar backhand ging echter naast, waarna Annebregt Rietveld uit de zesde Rotterdamse strafcorner de score voor de thuisploeg opende.

Na rust ging het snel. De 2-0 van Rebecca Huijgens werd nog snel beantwoord door de tegentreffer Hannah Boss, maar toen Amber van den Dijssel met een tip-in de 3-1 voor haar rekening had genomen, leek de wedstrijd gespeeld.

KZ moest risico nemen en haalde de keepster van het veld, maar dat werkte averechts: Rietveld sloeg voor de tweede keer toe. Dat Tjaberinga (uit een strafcorner) en Kirsen Ender de nederlaag wisten te beperken tot 4-3, was niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de bezoekers.

Den Bosch helpt Hurley

Frédérique Matla schoot Den Bosch in de eerste helft naar 1-0 tegen Pinoké. Roosje Burg verdubbelde de marge na rust.

Josephine Murray deed namens Pinoké iets terug in de fase dat de Amstelveense vrouwen zonder keepster speelden, maar daar bleef het bij.