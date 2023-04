Hockeyers Pinoké kunnen Kampong niet verrassen, vrouwen Hurley naar play-offs

Kampong, met voor het eerst dit jaar Sander de Wijn in de gelederen maar zonder de geblesseerde Terrance Pieters, kwam na een klein kwartier op voorsprong. Duco Telgenkamp leek met een voorzet op de proppen te komen, maar vond bij de eerste kans voor de thuisploeg de bovenhoek: 1-0.

Pinoké, zonder de door een voedselvergiftiging getroffen coach Jesse Mahieu op de bank, kreeg genoeg kansen om wat terug te doen, maar slaagde daar niet in.

Zo miste Alexander Hendrickx tien minuten voor het eind bij een strafcorner, waarna even later aan de andere kant Jip Janssen de bal er wel inlegde: 2-0. Pas in de laatste minuut wist Hendrickx de negende strafcorner voor Pinoké te benutten, maar dat was ruimschoots te laat om nog wat over te houden aan het bezoek aan Kampong.

Voordaan verliest ook van tien man

Onderin viel het doek voor Voordaan. Het kwam tegen HDM, dat door de rode kaart voor Javier Osses een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde, ruimschoots tekort.

Aanvankelijk leek de hekkensluiter te profiteren dankzij Daan 't Gilde, die met zijn tweede treffer van de middag 2-2 maakte, maar daarna liep HDM uit naar 2-6. Voordaan startte nog wel een inhaalrace, maar die stokte bij 4-6.

Ook hockeysters KZ degraderen

Bij de vrouwen slaagde Klein Zwitserland er evenmin in de laatste strohalm te grijpen. Op bezoek bij Rotterdam, dat voorlaatste staat in de hoofdklasse, ging de Haagse ploeg met 4-3 onderuit. Degradatie is daardoor, met nog twee speelronden voor de boeg, niet meer te voorkomen.