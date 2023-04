Dode bij ongeluk met zweefvliegtuig bij Arnhem

Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig vlak bij Arnhem is iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het is onduidelijk of er nog meer mensen in het toestel zaten.

Het ongeluk gebeurde vlak bij vliegveld Terlet. Volgens Omroep Gelderland heeft het zweefvliegtuig bij het neerstorten een of meerdere bomen geraakt. Hoe het toestel precies kon neerstorten, is nog onduidelijk. De Dienst Luchtvaartpolitie gaat dat onderzoeken, aldus de politie.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Onder meer ambulances, brandweer, politie en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk toe. De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de persoon die is omgekomen.

Meerdere ongelukken

Gisteren moest een zweefvliegtuig een voorzorgslanding maken in een weiland bij Dalfsen. De piloot en een passagier kwamen met de schrik vrij, schrijft RTV Oost. Twee weken geleden stortte een zweefvliegtuigje neer in Lemelerveld, niet ver van Dalfsen. De piloot raakte lichtgewond.

Nog geen jaar geleden kwam een 69-jarige man uit het Brabantse Schijndel om het leven bij Terlet. Zijn toestel kwam vlak na het opstijgen in de problemen.