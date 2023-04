Hegemonie Red Bull duurt voort, maar Pérez klopt Verstappen in Bakoe

Max Verstappen is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven. Ploeggenoot Sergio Pérez bleef hem na 51 ronden voor op het stratencircuit van Bakoe, waardoor de onderlinge rivaliteit tussen de Red Bull-coureurs alleen maar zal toenemen. In de vierde race van het seizoen, na een 'lentestop' van drie weken, begon Charles Leclerc voor het derde achtereenvolgende jaar vanaf poleposition. De Monegask hield de achter hem gestarte Verstappen aanvankelijk achter zich, maar de Nederlander passeerde hem al in ronde vier. Verstappens teamgenoot Pérez, zaterdag nog winnaar van de eerste sprintrace nieuwe stijl, snelde twee ronden later de Ferrari-coureur voorbij, waardoor er een gevecht tussen de Mexicaan en de regerend wereldkampioen in het verschiet lag. Safetycar pakt nadelig uit Na het uitvallen van Nyck de Vries (zie kader) dook Verstappen, vermoedelijk in de hoop op een virtual safetycar, de pits in. Hij verloor wegens de inzet van een safetycar echter tijd, omdat Pérez en Leclerc een 'voordeligere' pitstop konden maken. Bij de herstart toonde Verstappen zijn klasse door Leclerc vrijwel meteen te passeren. De jacht op Pérez zette hij vervolgens in, maar het onderlinge verschil was te verwaarlozen. Het gat tussen beide coureurs bedroeg geruime tijd bijna twee seconden.

Slecht weekend voor De Vries Na een crash in de eerste sessie van de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan moest Nyck de Vries zondag achteraan starten. De coureur van AlphaTauri profiteerde echter van straffen voor Esteban Ocon en Nico Hülkenberg en schoof op naar de achttiende positie op de grid. De Vries koos, in tegenstelling tot bijna het gehele veld, voor harde banden in plaats van de 'mediums' en klom door vroegtijdige pitstops op naar plek negen. In de tiende ronde raakte hij in bocht zes de binnenkant van de muur, waardoor zijn race vroegtijdig eindigde. "Een stomme fout", zei de 28-jarige Fries na afloop. Hij kende na zijn crash in de kwalificatie van vrijdag twee dagen later dus opnieuw tegenslag. Zaterdag werd hij veertiende in de sprintrace.

Met nog 21 ronden te gaan liep de achterstand van Verstappen door problemen met de balans van zijn auto iets op. Pérez nam bovendien de snelste rondetijd over van de Nederlander, die even meer met zichzelf bezig was dan een aanval op zijn teamgenoot. Verstappen toucheerde in het smalle stratencircuit lichtelijk de muur, maar Pérez deed hetzelfde. Het verschil liep op naar ruim drie seconden in het voordeel van de Mexicaan, met nog slechts tien ronden resterend.

Max Verstappen - Reuters