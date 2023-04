Terschellinger weerfotograaf Sytse Schoustra (71) overleden

In de jaren 70 begon Schoustra met fotograferen. De mooie luchten die hij zag tijdens zijn werk op een productietanker vond hij fascinerend, vertelde hij deze maand nog aan RTL Nieuws . "Die wilde ik graag vastleggen." Tegen RTL zei hij dat hij in 2018 zijn favoriete beeld schoot, van parelmoerwolken boven het eiland: een zeldzaam fenomeen . Ook die beelden haalden het NOS Journaal.

Schoustra was eigenaar van een horecabedrijf op Terschelling en fotografeerde daarnaast geregeld de lucht boven het eiland. De haven van West-Terschelling en het weidse uitzicht over de Waddenzee waren geliefde onderwerpen van hem. Donderwolken, strakblauwe luchten en regenbuien boven de haven kwamen afwisselend voorbij op zijn socialemediapagina's.

Op Terschelling is de 71-jarige amateurfotograaf Sytse Schoustra overleden. Beelden van de hand van de fanatieke weerfotograaf waren de voorbije jaren meermaals in het NOS Journaal te zien.

In februari werd bij Schoustra een agressieve vorm van de spierziekte ALS vastgesteld. Hij maakte dat een maand later via Twitter bekend, nadat hij naar eigen zeggen talloze berichten had ontvangen van mensen die zijn weerfoto's misten. "Wereld staat even op zijn kop nu", schreef Schoustra over zijn ziekte.

Toch bleef de Terschellinger foto's maken en ze online delen. Eind april schreef hij echter dat het fotograferen steeds moeilijker werd: "Ben amper in staat om de camera nog vast te houden". Op 20 april plaatste hij online zijn laatste foto, van een lichte bewolking boven Terschelling.

Nabestaanden hebben via Twitter bekendgemaakt dat Schoustra gisteren is overleden.