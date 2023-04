Rotterdam schroeft beveiliging op na explosies, oproep aan bewoners om te praten

De gemeente Rotterdam en de politie verhogen de beveiliging op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente, al wil die niet kwijt wat de nieuwe veiligheidsmaatregelen precies inhouden.

Raadslid Ingrid Coenradie van Leefbaar Rotterdam zegt dat er vanaf vandaag extra politie wordt ingezet. "Dat is wat we zichtbaar anders gaan doen de komende nacht. Het rechercheteam van de politie is versterkt. We gaan meer doen dan we al deden." Zij pleit verder voor fysieke posten aan het begin en het einde van de lange Crooswijkseweg, om zo het toezicht te verbeteren.

Coenradie roept bewoners ook op om naar voren te treden als ze meer weten. "Ouders, buren en familie moeten meer praten met de gemeente en de politie, want er zijn genoeg mensen die weten dat minderjarigen in de nacht op straat hangen. Kijk naar elkaar om, vraag: 'waarom was je er vannacht niet?'."

Vier mensen opgepakt

Het rommelt al tijden in Rotterdam, met dit jaar al zo'n vijftig vondsten van explosieven en nachtelijke ontploffingen, meer dan in heel 2022. De afgelopen week was het zelfs elke dag raak, met ontploffingen en schietincidenten op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord en de Van Speykstraat in het Oude Westen. In verband met de incidenten zijn al extra veiligheidsmaatregelen genomen en daar komen de nieuwe maatregelen dus bij.

Inmiddels zijn vier mensen opgepakt. Vanochtend maakte de politie bekend dat een 21-jarige verdachte vastzit vanwege een explosie gisternacht, in Rotterdam-Feijenoord. Woensdagavond werd al een 32-jarige man aangehouden en later die nacht werden twee jongens van 14 en 15 op heterdaad betrapt toen ze een brandbom plaatsten.

Waar de nachtelijke explosieven vandaan komen is nog niet bekend, maar burgemeester Aboutaleb zei eerder al dat het vermoeden bestaat dat er een verband is met de drugshandel. Veel drugs zouden onderschept worden in de Rotterdamse haven, met ook spanningen onder criminelen tot gevolg.